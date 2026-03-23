コナズ珈琲を手がけるKONA’Sは3月18日、新ブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」の1号店を、「イオンモール津田沼South」の2階にオープンします。■ハワイコナの豆を100％使用したコーヒーやパンケーキを提供同店では、“いちばん近いサンセット”をコンセプトに、日々の忙しさから解放されるようなハワイのサンセットタイムを思わせる空間を提供。木のぬくもりと夕暮れのようなやさしい色合いが広がる店内にて、ハワ