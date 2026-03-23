イオンモール津田沼Southに「コナズ珈琲」の新カフェブランド「KNOWS COFFEE」がオープン

コナズ珈琲を手がけるKONA’Sは3月18日、新ブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」の1号店を、「イオンモール津田沼South」の2階にオープンします。

■ハワイコナの豆を100％使用したコーヒーやパンケーキを提供

同店では、“いちばん近いサンセット”をコンセプトに、日々の忙しさから解放されるようなハワイのサンセットタイムを思わせる空間を提供。

木のぬくもりと夕暮れのようなやさしい色合いが広がる店内にて、ハワイコナ100％コーヒーや、ライブ感のある「パンケーキバー」で1枚1枚丁寧に焼き上げるパンケーキが楽しめます。

ハワイコナの豆を100％使用したコーヒーには、種類だけでなく「ウォッシュド製法」を取り入れた「コナウォッシュド」（850円）と、「ナチュラル製法」による「コナナチュラル」（850円）を用意。

ブレンドコーヒーやエスプレッソ、ハワイアンティー、スムージーも楽しめます。

フードメニューには「ホイップバターパンケーキ」（190円）や「トリュフバターパンケーキ」（290円）などのパンケーキのほか、サラダやサンドウィッチ、アサイーボウルも提供します。

5月下旬以降には、埼玉県越谷市のイオンレイクタウン内に2号店のオープンも予定しています。

■店舗概要

店舗名：KNOWS COFFEE イオンモール津田沼 South

営業時間：7時00分〜22時00分（L.O 21時30分) ※オープン日は営業時間が異なります

定休日：なし ※イオンモール津田沼Southに準じる

席数： 55席

駐車場：あり

（フォルサ）