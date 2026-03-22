Osaka Metro西大橋駅徒歩約2分のカフェ「O'mille」は、Osaka Metro西大橋駅から徒歩約2分の路地の一角にあるお店。周辺にはオフィスや飲食店が多く、なんばや本町方面へもアクセスしやすい西大橋エリアに位置しています。以前は、堺筋本町に店舗を構えていましたが、2026年2月に移転してリニューアルオープンしました。店内にはカウンター席、テーブル席のほか、テラス席も完備。店内にある窓際のテーブル席2つはワンちゃん連れもO