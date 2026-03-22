Osaka Metro西大橋駅徒歩約2分のカフェ

「O'mille」は、Osaka Metro西大橋駅から徒歩約2分の路地の一角にあるお店。周辺にはオフィスや飲食店が多く、なんばや本町方面へもアクセスしやすい西大橋エリアに位置しています。以前は、堺筋本町に店舗を構えていましたが、2026年2月に移転してリニューアルオープンしました。

店内にはカウンター席、テーブル席のほか、テラス席も完備。店内にある窓際のテーブル席2つはワンちゃん連れもOKなので、愛犬家にもおすすめです（小型犬のみ、電話にて事前予約が必要）。

テラス席

店内中央や奥にあるテーブルは最大6名まで利用可能。子ども連れのファミリーやカップルなど、さまざまな人が訪れており、思い思いの時間を過ごしています。BGMはおしゃれな洋楽が流れていて、ゆったりとした時間を過ごせるのも◎。

窓際のカウンター席は背の高いスツール席。すっきりとしたタイル張りのカウンターと、温もりのあるウッド調のインテリアがマッチした落ち着いた空間で、読書をしたり、手帳に書き留めたりと、ひとり時間を楽しむのにもぴったりです。



モーニングやブランチに食べたいプレートメニュー

8時からオープンしている「O'mille」では、パンケーキやクロワッサンプレートなどモーニングやブランチにぴったりのフードメニューも充実。注文は座席の二次元コードを読み取り、スマホから行います。

写真提供：O'mille

一番人気の「エッグクロワッサンプレート」1800円は、クロワッサンにベーコン、チーズ、卵をはさんだボリューミーな一品。スープもついていて、朝からがっつりエネルギーチャージをしたい人におすすめです。

パンケーキ派にイチオシのメニューは「パンケーキプレート」2180円。お店自慢のパンケーキは生地がふわふわで、甘さ控えめなのが特徴です。塩気のあるベーコンや、ソーセージなどと一緒に食べれば、ちょうどいい塩梅の甘さに。

野菜もたっぷり摂れる

目玉焼きに切れ目を入れると黄身がとろりとあふれて見た目も◎

写真提供：O'mille

朝から甘いものを食べたい気分なら、「季節フルーツのホットケーキ」1800円をぜひ。映えるビジュアルに、朝からテンションがあがりそうです♪



手軽に食べたい派にはパンとドリンクの組み合わせも

「O'mille」では、パンの単品メニューやドリンクメニューも用意しているので、小腹が空いたとき、サクッと食事をしたいときは「パン＋ドリンク」の組み合わせで注文するのもあり。

姉妹店「petit pretzel」で人気の「プレッツェル」350円もスタンバイ。外はサクッと、中はもちっとした食感で食べた瞬間、思わず頬が緩みます。ほんのり塩気もあり、コーヒーやカフェラテなどとの相性もばっちり！

写真提供：O'mille

そのほかフランス産のバターを使った「クロワッサン」350円、ニュージーランドの「クマラスープ」500円なども用意されているので、その日の気分でセレクトしてみて♪

ドリンクメニューには「アメリカーノ」（ホット／アイス）580円、「カフェラテ」（ホット／アイス）700円などのコーヒー、「アールグレイ」（ホット／アイス）550円、「はちみつ紅茶」（ホット）660円など紅茶メニューが並びます。ポット提供の紅茶800円もあるので、ゆっくり食事やお茶を楽しみたい人はぜひ。

オシャレな音楽が静かに流れ、ゆったりとしたひととときを過ごせる「O'mille」。外国人客も多く、幅広い世代の人が訪れているのも印象的でした。モーニングでしっかり、ブランチでゆったり、カフェタイムにほっとひと息。シーンを選ばず使えるのも「O'mille」の魅力です。西大橋エリアで朝活や休日カフェを楽しみたいなら、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか♪



■O’mille（おーみーる）

住所：大阪府大阪市西区新町1-29-15

TEL：06-6556-9330

時間：8〜18時（フード17時LO、ドリンク17時30分LO）

定休日：不定休



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Text＆Photo：中田優里奈（ウエストプラン）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

