第3試合の初回、山梨学院の菰田が先制弾第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第3試合で山梨学院と長崎日大が対戦。初回、山梨学院の菰田陽生投手（3年）が先制アーチを放った。プロ注目の“二刀流”が放った豪快弾に、甲子園は大歓声に包まれた。菰田は「2番・一塁」でスタメン出場。初回1死で迎えた第1打席、初球を振り抜くと打球は高々と舞い上がり、左翼席に飛び込んだ。甲子園初スイングで届けた一発は、今