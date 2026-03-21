東北に今も残る「ムカサリ絵馬」の風習をモデルにしたホラー作品【漫画】本編を読む三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんの作品『鬼の居る間にわたしたちは』は、東北地方に伝わる「ムカサリ絵馬」という風習をテーマにしたホラー漫画だ。未婚のまま亡くなった者を弔うための“死後婚”を描く本作は、読む者に底知れぬ恐怖を与える。■東北に伝わる死後婚の掟「ムサカリ絵馬」絡みのホラーとは一体？鬼の居る間にわたしたちは_第2話_p03