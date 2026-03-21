ボーイズグループ「NCT」中本悠太（30）が21日、都内で映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の公開御礼舞台あいさつに出席した。自身のスペシャルなスキルを聞かれ「物を消すスキル」と明かした。「物をなくすことを格好良く言っただけ」と笑い、「初対面だと“クールそう”とよく言われる。実はめちゃくちゃドジで妖精さんに愛されている。買った物をことごとくなくして、AirPodsも十何個なくした。あれに結構課金している」と