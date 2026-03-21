「選抜高校野球・１回戦、東洋大姫路２−３花咲徳栄」（２０日、甲子園球場）東洋大姫路が逆転で敗れ初戦敗退。３季連続の初戦突破はならなかった。先発の下山大翔投手が７回まで花咲徳栄打線を１安打無失点に封じ込んだ。しかし八回、１死満塁のピンチを招くと押し出し死球で追いつかれ、さらに満塁から遊ゴロ間で相手に隙を突かれて２点を勝ち越された。打線は六回に先制し、八回に１点差に迫るも反撃はここまでだった。