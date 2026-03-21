福井海上保安署によりますと、21日未明、福井県坂井市の三国港で釣りをしに訪れたベトナム国籍の男性5人が海に転落しました。1人は救助されましたが、現在も4人の行方が分からなくなっていて、海上保安庁などが捜索しています。21日午前2時45分ごろ、福井県坂井市の三国港にある防波堤で「人が海に落ちた」と一緒に訪れていたベトナム国籍の男性から警察に通報がありました。転落したのはいずれも20代から30代のベトナム国籍の男性