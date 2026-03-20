MetaがHorizon WorldsのVRサポート終了を撤回したことが、同社の最高技術責任者(CTO)であるアンドリュー・ボズワース氏の口から語られました。Meta reverses course, will keep metaverse partially VR after all | Mashablehttps://mashable.com/article/meta-metaverse-vr-horizon-worlds-update2026年3月18日、MetaはHorizon WorldsのVRサポートを終了すると発表しました。2026年3月31日までにQuestストアからHorizon Worldsが