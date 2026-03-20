陣内倫洋アナウンサー「新しくなった加茂水族館です。今までなかった建物も見えています。きょうは4月1日のリニューアルオープンを前に関係者、地元の方向けに内覧会が行われています」クラゲの展示数世界一を誇る山形県鶴岡市の加茂水族館は、リニューアル工事のため去年11月から休館していました。リニューアルの目玉の一つは新たに建てられた研究棟です。「クラゲ研究所」があり、クラゲの繁殖に