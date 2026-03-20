イランメディアは、軍事精鋭部隊「革命防衛隊」の報道官がアメリカとイスラエルの攻撃によって殺害されたと報じました。【写真を見る】イラン革命防衛隊の報道官が死亡米イスラエルによる攻撃とイランメディアイランメディアは20日、「革命防衛隊」の声明として、報道官を務めるナイニ氏が殺害されたと報じました。アメリカとイスラエルによる攻撃を受けたとしています。ナイニ氏は2024年から報道官を務めていて、イランの国営テ