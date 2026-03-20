「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、ＲＩＺＩＮなどに出場する人気格闘家、白川陸斗が喧嘩自慢ｓａｋｋｋｉと対戦し、判定５−０で勝利した。かつて朝倉のライバルだった男。直近のＲＩＺＩＮなどでの苦戦、ＢＤで西谷大成での敗戦、足の負傷で喧嘩自慢に対戦を申し込まれる事態となっていた。１回序盤からｓａｋｋ