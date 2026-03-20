「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、ＲＩＺＩＮなどに出場する人気格闘家、白川陸斗が喧嘩自慢ｓａｋｋｋｉと対戦し、判定５−０で勝利した。

かつて朝倉のライバルだった男。直近のＲＩＺＩＮなどでの苦戦、ＢＤで西谷大成での敗戦、足の負傷で喧嘩自慢に対戦を申し込まれる事態となっていた。

１回序盤からｓａｋｋｋｉがトリッキーな動きで攻めに出たが白川も冷静に対処。グラウンド戦で白川がパウンドで攻め立てる場面もあった。２回は一進一退の攻防が続き、３回はｓａｋｋｋｉが打たれながらも果敢に前に出続けたが、白川はさばきながらカウンターで有効打を重ねた。

１年ぶりの復帰戦を制した白川は「動きも硬いし、ＫＯしたかったんですけど。ＲＩＺＩＮの舞台に戻れるようにしっかり戻して、またみんなの前に現れるんで、よろしくお願いします」と語り、朝倉も「マジでホッとしました」と、本音を語った。

２人は因縁はｓａｋｋｋｉが他団体の試合で反則負けをした際に白川がとがめたことに、ｓａｋｋｋｉが激高。怒り狂って対戦を要求した。ＢＤ１８のオーディションで白川がスパーリングを受諾したが、ｓａｋｋｋｉがなぜか号泣拒否。情緒不安定な様子が視聴者から心配された。その後、白川戦をかけたＢＤ１８・５でｓａｋｋｋｉがメカ君を撃破し、挑戦権を獲得していた。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）でＰＰＶ配信されている。