◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと西序二段8枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、同じモンゴル出身で1メートル97の現役最長身力士、東序二段39枚目の天昇山（21＝玉ノ井部屋）を上手投げで下した。立ち合いで横に動き、左上手を引いた。天昇山にもろ差しを許すも、こらえて土俵際で豪快な上手投げ。今場所も7連勝で地力を示し、先場所の序ノ口デビュー