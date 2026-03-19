俳優の二宮和也さんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機の隣の席がカップルだったことを報告しました。【二宮和也の“実況”】「二宮くんが大冒険を楽しんでいる笑」二宮さんは「こ、これ確変入ったか、、、！」とつづり、1枚の写真を投稿。飛行機の中で撮影したものです。通路側の席に座る二宮さんの隣の2席が空いています。しかし次のポストでは「あ、はいーカップルでしたー」と報告。2つの空席には、カップルが座っ