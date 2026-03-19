「カップルでしたー」二宮和也、飛行機での出来事に反響「まってエコノミーなの！？」「心配すぎる」
俳優の二宮和也さんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機の隣の席がカップルだったことを報告しました。
【二宮和也の“実況”】
これらの投稿には「まってエコノミーなの！？！！？」「5大ドームツアー真っ最中の国民的アイドルが1人でエコノミーなんて心配すぎる」「本当にお一人様なのねー」「とんでもない運のカップルや…」「カップルさんが羨ましいなあ」「二宮くんが大冒険を楽しんでいる笑 こういうところが大好きなんだよな」「ちょっと面白すぎるかも笑笑笑笑」「残念wwwww」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【二宮和也の“実況”】
「二宮くんが大冒険を楽しんでいる笑」二宮さんは「こ、これ確変入ったか、、、！」とつづり、1枚の写真を投稿。飛行機の中で撮影したものです。通路側の席に座る二宮さんの隣の2席が空いています。しかし次のポストでは「あ、はいーカップルでしたー」と報告。2つの空席には、カップルが座ったようです。
「今、マイアミから1人で帰ってます笑」同日、「ふぅ、トランジット。トランジット。実は仕事の都合で便が変更となり、今、マイアミから1人で帰ってます笑 ずーーーーっとドキドキしてます笑」と明かしていた二宮さん。ファンからは、応援の声が寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)