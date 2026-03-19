◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦帝京（東京）4―3沖縄尚学（沖縄）（2026年3月19日甲子園）16年ぶり選抜出場の帝京（東京）が、開幕戦で昨夏の覇者・沖縄尚学（沖縄）に逆転勝ちし、16年ぶりの初戦突破を果たした。打線は、7回まで、大会〓1左腕・末吉良丞（3年）に無得点に抑えられていたが、1点を追う8回に2失策で無死満塁の好機をつかんだ。ここで4番・木村成良（2年）は空振り三振に倒れたが、続く5番・蔦