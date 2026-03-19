【STU48 石田千穂サード写真集 天職】 4月22日発売 価格：3,520円 【拡大画像へ】 集英社は、4月22日に発売するSTU48石田千穂さんのサード写真集のタイトルと表紙カット、帯コメントを発表した。写真集のタイトルは「天職」に決定し、さらに東京と出身地である広島でのお渡しイベント開催も決まった。 STU48に1期生として加入以来、グループをけん引して