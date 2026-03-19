【STU48 石田千穂サード写真集 天職】 4月22日発売 価格：3,520円

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集英社は、4月22日に発売するSTU48石田千穂さんのサード写真集のタイトルと表紙カット、帯コメントを発表した。写真集のタイトルは「天職」に決定し、さらに東京と出身地である広島でのお渡しイベント開催も決まった。

STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田千穂さん。本写真集は、そんな彼女のグループ卒業を記念して出版される。帯コメントの「好きってだけじゃ、続かない。9年間面白がってアイドルを続けた人を、天職と呼ぶ」という言葉通り、STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で敢行された。

ランジェリーやビキニのほか、彼女史上最高のオトナセクシーカットにも挑戦。グループを卒業し、新たなステージへ歩みを進める彼女の新境地を切り取った、圧倒的に艶っぽく、大満足間違いなしの1冊となっている。

【石田千穂さんのコメント】

STU48の石田千穂です。

卒業を記念して集英社さんからサード写真集を発売させていただきます。シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。

STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。

とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。

発売記念リアルイベント＆オンラインサイン会を開催

リアルイベント(1)

開催日時：4月25日 昼頃

開催場所：ジュンク堂書店 池袋本店

販売方法：先着による販売

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オンラインサイン会

開催日時：4月25日 18時30分開始（予定）

配信方法：配信方法：週刊プレイボーイ YouTubeチャンネル

販売方法：先着による販売

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リアルイベント(2)

開催日時：5月23日 昼頃

開催場所：タワーレコード広島店

販売方法：先着による販売

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(C)集英社／菊地泰久