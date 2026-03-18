アトレティコ・マドリードの指揮官ディエゴ・シメオネはトッテナムのアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロを称賛した。両者は昨夏の移籍市場でも関係が噂されており、アトレティコはロメロ獲得へ動いていたと報じられていた。しかし、移籍は最終的に実現せず、アルゼンチン代表DFはトッテナムと2029年6月までの新契約を結んだ。そんななか、CLラウンド16・2ndレグを前にした記者会見でシメオネは同胞であるロメロへの称賛を惜