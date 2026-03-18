2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月22日）*****日本最高齢のピアニスト、室井摩耶子さん。終戦間際にデビューして以来、長年観衆を魅了してきました。百寿を超えた今も、音楽の探求を続けています。（構成：山田真理撮影：宮崎貢司）【写真】ピアノに向かわない日も、楽譜は絶えず開いているとにこやかに話す室井さん*