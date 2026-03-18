3月から4月にかけては、進学や就職などで引越しをする人が多くなるシーズンです。新しい生活に向けて準備を進める中で、気になるのが「引越し費用」ではないでしょうか。引越しには、引越し業者の料金だけでなく、敷金・礼金や仲介手数料など、さまざまな費用が発生します。何にどれくらいかかるのか、単身者とファミリーそれぞれの引越しにかかる費用の相場をご紹介します。さらに、引越し費用を抑えるための節約ポイントについて