日本ハムの新庄剛志監督は１７日、侍ジャパンの一員としてＷＢＣに参加し、この日チームに合流した伊藤大海投手を、予定通り開幕投手として起用することを明言した。伊藤は準々決勝のベネズエラ戦で逆転３ランを被弾。誹謗（ひぼう）中傷を受けるなど、特に精神面が心配されていた。新庄監督はＤｅＮＡ戦（エスコン）後、報道陣に対応し「もう５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない。あ