上質さと装備を充実させた最上級モデルマツダのコンパクトカー「MAZDA2（マツダ2）」は、かつての人気モデル「デミオ」をルーツとするモデルです。初代デミオは1996年に登場。機能性を重視したシンプルな設計と扱いやすいサイズ感が支持され、バブル崩壊後の時代背景にもマッチしたことで大きなヒットを記録しました。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ最新「ちいさな“高級車”」です！ 画像で見る（48枚）軽自動車や上