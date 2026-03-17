上質さと装備を充実させた最上級モデル

マツダのコンパクトカー「MAZDA2（マツダ2）」は、かつての人気モデル「デミオ」をルーツとするモデルです。

初代デミオは1996年に登場。機能性を重視したシンプルな設計と扱いやすいサイズ感が支持され、バブル崩壊後の時代背景にもマッチしたことで大きなヒットを記録しました。

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軽自動車や上級車からの乗り換えユーザーも多く、幅広い層から支持を獲得。2008年にはRJCカー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、高い評価を得ています。

その後、2019年7月には車名をマツダ2へ変更。現在もマツダのコンパクトカーとしてラインナップされています。

マツダは2024年9月17日、マツダ2に設定されていた1.5リッタークリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.5」搭載モデルの生産終了を発表しました。

これにより、日本仕様のマツダ2はガソリンエンジンのみのラインナップへと一本化されています。

そして2025年11月20日には商品改良を実施。機種体系を大きく見直し、より選びやすいグレード構成へと再編されました。

新たなラインナップは、エントリーモデルの「15 C II」、デザイン性を重視した「15 BD i Selection II」、スポーティなキャラクターを強めた「15 SPORT II」の3タイプです。

さらに、ユーザーから要望の多かったユーティリティパッケージやマツダコネクトパッケージ、360度セーフティパッケージなどを標準装備化。装備内容を整理することで、満足度の高い仕様へと進化しました。

こうした再編により、「15 SPORT＋」はマツダ2の最上級グレードとして位置づけられています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1550mm、ホイールベースは2570mm。日本の道路環境でも扱いやすいコンパクトなサイズ感が特徴です。

エクステリアでは、フロントにブラックメッシュグリルを採用。スポーティな印象を高めるとともに、エンジンルームへ効率よく空気を導く機能性も備えています。

足元には、切削加工とブラックメタリック塗装を組み合わせた専用デザインの16インチアルミホイールを装着。コンパクトカーながら引き締まったスタイルを演出します。

インテリアでは、ステアリングやシフトノブ、パーキングブレーキレバーなど細部にまで本革巻きを採用し、質感を高めています。

シートはブラックレザーとスエードのコンビネーションで、運転席には電動パワーシートを標準装備。コンパクトカーとしては上質な装備内容となっています。

ボディカラーは、マツダブランドを象徴する「ソウルレッドクリスタルメタリック」を含む全5色を設定。

メーカーオプションでは、ルーフのブラックフィルム化やシャークフィンアンテナ、ドアミラーカバーのグロスブラック化なども選択でき、より個性的な外観に仕立てることも可能です。

安全性能では、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）」のほぼすべてを標準装備。

なかでも15 SPORT＋専用装備となるアダプティブLEDヘッドライトは、ヘッドランプの照射範囲を手前から奥、さらに左右方向まで自動で制御するシステムです。

夜間走行時でも対向車や先行車を眩惑させることなく、歩行者やバイクを早い段階で認識しやすくなるなど、安全性向上にも貢献します。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」と予測型4WDシステム「i-ACTIV AWD」を組み合わせ、トランスミッションは6速ATを採用。WLTCモード燃費は18.1km／Lです。

そんな「マツダ2 15 SPORT＋（4WD）」の車両本体価格（税込）は250万1400円です。

コンパクトカーとしては高価格帯に位置しますが、充実した装備や質感の高いインテリア、さらに4WDシステムまで備える点を考えると、“小さくても上質な1台”を求めるユーザーにとって魅力的な選択肢といえるでしょう。