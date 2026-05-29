赤色灯宮城県石巻市で昨年6月、1人暮らしの高齢男性が誤って液体の殺虫剤を飲み、死亡していたことが29日、市関係者への取材で分かった。ペットボトルに小分けされた殺虫剤が自宅に残されていた。市が町内会を通じ配布していた。河北署は、小分けした行為が医薬品医療機器法に違反する可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。関係者によると、殺虫剤入りのペットボトルは町内会の衛生担当の住民が配布していた。県警は男