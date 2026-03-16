おととい（14日）開幕した女子サッカーなでしこリーグ。1部の岡山湯郷ベルは、アウェーでニッパツ横浜FCシーガルズと対戦し、2－0で勝利しました。次節は今月22日、ホームでVONDS（ボンズ）市原FCレディースと対戦します。 一方、2部の吉備国際大学シャルムは、きのうアウェーでSEISAOSAレイア湘南FCと対戦し、1－0と白星を挙げました。次節は今月21日、ホーム