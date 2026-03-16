埼玉県飯能市で2022年、親子3人を殺害した罪などに問われている男に無期懲役が言い渡されました。斎藤淳被告（43）は2022年12月、飯能市の住宅で、ウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32）の3人をおので殴り殺害した罪などに問われています。さいたま地裁は16日午後、斎藤被告に無期懲役の判決を言い渡しました。斎藤被告はこれまでの裁判で事件発生時のことについ