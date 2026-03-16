〈「もっと真剣に野球に取り組んでもいいんじゃない？」妻からのストレートな要望に吉田正尚が返した“意外な言葉”〉から続く強豪校の野球部といえば、厳格な上下関係がつきものだ。しかし、敦賀気比高校時代に吉田正尚の1学年後輩だった西川龍馬（現オリックス）は、「正尚さんは壁がない人で、先輩面やいわゆる“シバキ”は一切なかった」と振り返る。【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上