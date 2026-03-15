WBC準々決勝、ヌートバーが中継にゲスト出演■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝を戦うマーリンズ本拠地・ローンデポ・パークを訪れた。ヌートバーは「素晴らしい試合を待ち望んでいるし、日本が勝つことを期待しているよ」と、ベネズエラ戦を迎えるナインにエールを