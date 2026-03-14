3月14日までに、俳優の藤木直人のスタッフが運営するXが更新された。藤木のプライベートショットが公開されたのだが、その近影に心配の声が集まっている。投稿には、《大変美味しゅうございました》と綴られ、1枚の写真とともにアップ。写真には、飲食店で高くそびえ立つかき揚げが乗ったどんぶりを前に、笑顔を見せる藤木が写っていた。「写真に写る藤木さんは、黄色のパーカーを着てプライベート感満載なラフな装いを披露。