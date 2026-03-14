海の環境を守ろうと海岸のゴミ拾いをするイベントが14日、山口県萩市で行われました。太陽石油と山口放送が行う「ごみプロ！」。海岸のゴミを拾って海の環境を守るイベントで6回目を迎えることしは萩市の菊ヶ浜海水浴場で行われ、日本海側で初の開催となりました。山口県内各地から約70人が集まり、日本海の冷たい風が吹く中で丁寧に海水浴場の隅から隅までごみを拾っていました。また、ゴミ拾いの様子はKRYラジオでも生中継されま