高性能「338馬力×4WD」モデル！トヨタのアメリカ法人は2026年２月27日、ピュア電動の次世代3列シートSUV「ハイランダー」を発表しました。ハイランダーは、日本で2000年に発売されたSUV「クルーガー」の北米仕様として誕生しました。グローバルセダン「カムリ」をベースとするモノコック構造を採用し、SUVの力強さと乗用車のような快適な乗り心地を両立。ファミリーを中心に幅広い層に支持され、3列シートSUVの代表格として進