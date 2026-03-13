3月15日21時～ 順次放送 「機動警察パトレイバー EZY」 映画「機動警察パトレイバー EZY」の公開を記念し3月15日21時より「パトレイバー」シリーズが1日1本限定で公開される。初回は3月15日21時で、4月9日まで実施を予定。配信はYouTubeのバンダイナムコフィルムワークスチャンネルにて実施される。 この企画は5月15日より全3章構成で公開が予定されている映画「機動