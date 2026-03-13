「パトレイバー」シリーズが3月15日より毎日1話ずつ無料放送「機動警察パトレイバーアーリーデイズ」や「NEW OVA」など全25回の放送を実施
3月15日21時～ 順次放送
(C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
「機動警察パトレイバー EZY」
映画「機動警察パトレイバー EZY」の公開を記念し3月15日21時より「パトレイバー」シリーズが1日1本限定で公開される。初回は3月15日21時で、4月9日まで実施を予定。配信はYouTubeのバンダイナムコフィルムワークスチャンネルにて実施される。
この企画は5月15日より全3章構成で公開が予定されている映画「機動警察パトレイバー EZY」を記念した取り組みとなっており、上映に先駆けてシリーズ作品の毎日放送が行なわれる。「機動警察パトレイバーアーリーデイズ」や「機動警察パトレイバー劇場版」、「機動警察パトレイバーNEW OVA」などを無料で視聴できる機会になっており、「機動警察パトレイバー EZY」の最新情報を紹介する特番も配信される。
▼▲「 #毎日パトレイバー 」開催決定！▼▲#パトレイバーEZY の劇場公開を記念して、YouTube にて3月15日(日)より毎日21:00にパトレイバーシリーズを1日1本限定公開することが決定いたしました！- 機動警察パトレイバー公式 (@patlabor0810) March 13, 2026
