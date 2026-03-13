福岡市の図書館で2月に3人が包丁で刺されるなどした事件で、61歳の男が再逮捕されました。殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、福岡市早良区の無職・吉井辰夫容疑者です。警察によりますと、吉井容疑者は2月19日夜、福岡市早良区の福岡市総合図書館で利用者の男性と警備員の男性の腹や胸を包丁で突き刺すなどして殺害しようとした疑いが持たれています。男性利用者は全治3カ月の重傷、男性警備員も胸などにけがをしたほか、別の利用