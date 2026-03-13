中国メディアの快科技によると、国際投資銀行シティはこのほど発表した報告書で、中国の電気自動車（EV）・車載電池大手、比亜迪（BYD）の新たな急速充電技術について、「少なくとも6カ月間、市場をリードする優位性を獲得し、競合他社は容易に模倣できない」と高く評価した。BYDは5日、第2世代「ブレードバッテリー」と、最大1500kW出力の新たな急速充電技術「フラッシュチャージング」を発表した。バッテリー残量（SOC）10％から