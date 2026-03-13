投げ銭で推しを応援したい、整形して彼氏に褒められたい、オンラインゲームの友人と仲良くなりたい――。そんな切実な願いが、借金地獄への入り口になることがある。“心の隙間”を埋めようとした代償は、想像以上に残酷だ。借金の負い目がさらなる孤独を生み、その孤独がまた散財を呼ぶ。負の連鎖にのみ込まれた当事者たちの姿に迫った。◆自己破産件数が「12年ぶりの高水準」個人の自己破産が増えている――。最新の「司法統計」