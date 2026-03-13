「考えすぎから解放された！」そんな感想が続々届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書について、今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「あのとき辞めなければ」がことあるごとに顔を出す「あのとき、別の道