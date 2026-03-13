“ちいさな高級SUV”「フロンクス」にユーザーも興味津々 くるまのニュース

スズキのコンパクトSUV「フロンクス」発売から1年余り 高級感を演出

by ライブドアニュース編集部

  • 2024年10月にスズキのコンパクトSUV「フロンクス」が発売された
  • コンパクトモデルながら存在感のあるスタイリングを大きな特徴としている
  • 小回りがきくパッケージングとなっている点も魅力的だという
