NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5125.80（-53.30-1.03%） 金４月限は続落。時間外取引は、トランプ米大統領の戦闘継続発言が圧迫要因になったが、売り一巡後は押し目を買われた。ただオマーンが石油輸出ターミナルからすべての船舶を避難させたと発表すると、戻りを売られた。欧州時間に入ると、ドル高一服を受けて押し目を買われた。日中取引では、イランの新最高指導者モジタバ師が声明で、ホルム