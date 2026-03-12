〈松本洋平文科相、“W不倫”文春報道に「内容見ていない」官房長官は「コメント差し控える」…週刊文春「既婚女性との“W不倫”」報道とは？《高市政権に閣僚スキャンダル》〉から続く3月11日に「週刊文春」が報じた松本洋平文科相（52）の「既婚女性とのW不倫」について、Yahoo!ニュースのコメント欄では議員会館の私的利用を問題視する声が多数寄せられている。【画像】「週刊文春」が入手した松本氏が不倫相手を誘うLINE10日