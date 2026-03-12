大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】批判を呼んだ残念なマナー（実際の様子）大相撲三月場所四日目。横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りで、館内に響いた“残念なマナー”が波紋を呼んだ。ファンからは「つまみ出せ」「ありえない」などと厳しい声が相次いだ。横綱・大の里（二所ノ関）が初日から3連敗の末に休場を発表するなか、なんとしても横綱昇進後初の賜盃を手にしたい豊昇龍。四日目、横