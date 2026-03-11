今年１月、奈良県生駒市で小学６年の男子児童（１２）から現金３０万円を脅し取ろうとしたとして、海上自衛官の男が逮捕されました。 恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは広島県呉市の海上自衛官で潜水艦「うんりゅう」の海士長、石橋輝容疑者（２２）です。 石橋容疑者は１月５日午前１時半すぎから午前２時ごろまでの間、生駒市内の公園で小学６年の男子児童（１２）から現金３０万円を脅し取ろうとした疑いがもたれています