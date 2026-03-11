タリーズコーヒーに、春を彩る季節限定ドリンク「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」や「ハニーハニーミルクラテ」やフードが登場。さらに、コーヒーをモチーフにした、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーショングッズなども発売されます☆ タリーズコーヒー「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー／ハニーハニーミルクラテ」 発売日：2026年3月18日（水）販売店舗：全国のタリーズコーヒー店