タリーズコーヒーに、春を彩る季節限定ドリンク「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」や「ハニーハニーミルクラテ」やフードが登場。

さらに、コーヒーをモチーフにした、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーショングッズなども発売されます☆

タリーズコーヒー「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー／ハニーハニーミルクラテ」

発売日：2026年3月18日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーに、 “HONEY LOVERS”と題し、店舗でも販売されているタリーズオリジナルハニーを使用したシーズナルドリンクが季節限定で登場。

「新しい“いつもの”をタリーズで」をテーマに、定番の「ハニーミルクラテ」をはじめ、まろやかな甘さが広がる、はちみつ仕立てのメニューが用意されます。

新生活が始まるこの季節、日常に寄り添う春の一杯を届けてくれるドリンクです☆

ハニーハニーミルクラテ（HOT/ICED）

サイズ・価格：Short 620円(税込)／Tall 680円(税込)／Grande 740円(税込)

芳醇なエスプレッソとコク深いミルクを合わせ、タリーズハニー使用の特製ハニーホイップをトッピングした「ハニーハニーミルクラテ」

はちみつの華やかな香りとやさしい甘さが全体を包み込む一杯に仕上げられています。

やわらかな口あたりのご褒美ラテで、心ほどけるひとときが楽しめるドリンクです。

＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー（HOT/ICED）

サイズ・価格：Short 620円(税込)／Tall 680円(税込)／Grande 740円(税込)

デザートのような満足感が楽しめる「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」

濃く鮮やかな赤い水色が特長のマラウイ産茶葉をブレンドした香り高い紅茶に、ミルクと特製ハニーホイップを重ねています。

ひと口目に広がるはちみつの華やかな香りとやわらかな甘み、そして紅茶の豊かなアロマが重なり合い、奥行きのある味わいに仕上げられた一杯です。

ハニーアサイースワークル

価格：650円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

アサイーとストロベリーを合わせ、甘酸っぱい爽やかな味わいに仕上げた「ハニーアサイースワークル」

トッピングのはちみつのやさしい甘さが果実の美味しさを引き立てる、春の陽気にぴったりなフローズンドリンクです。

ミルクレープ ダブルクリーム

価格：単品 530円(税込)／セット 900円(税込)〜

丁寧に重ねた12層のクレープ生地に、ホイップクリームとカスタードクリームを合わせ、まろやかでリッチな味わいに仕上げられた「ミルクレープ ダブルクリーム」

口どけのよいクリームとしっとりした生地が重なり合う、満足感のある一品です。

レモンライムミントのタルト

価格：単品 530円(税込)／セット 900円(税込)〜

レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた、爽やかな味わいの「レモンライムミントのタルト」

柑橘のほどよい酸味とミントの清涼感が広がり、すっきりとした後味を楽しめます。

販売中：クッキークリームチーズケーキ

価格：単品 520円 (税込)／セット 890円(税込)〜

チーズケーキとクッキーの組み合わせが絶妙な「クッキークリームチーズケーキ」

なめらかなクリームチーズのコクに、しっとりとしたココアクッキーの風味が重なり、口いっぱいに広がります。

販売中：ふわふわマフィン アールグレイ＆ホワイトチョコ

価格：370円(税込)

華やかな風味とふわふわ食感が楽しめる「ふわふわマフィン アールグレイ＆ホワイトチョコ」

アールグレイが香るふんわり生地に、ごろっとしたホワイトチョコがアクセントになっています。

販売中：セサミ＆ソルトプレッツェルクロワッサン

価格：360円(税込)

香ばしく焼き上げたクロワッサン生地のプレッツェルに、ごまをトッピングした「セサミ＆ソルトプレッツェルクロワッサン」

噛むほどに広がるごまの風味と、ほどよい塩味が調和します。

コーヒーをモチーフにした、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーショングッズなどが登場

ご自宅でのコーヒータイムやデスク、アウトドアなど、さまざまなシーンで日常に寄り添うグッズがラインナップ。

タリーズならではのユニークなデザインは、ギフトにもおすすめです。

タリーズ手ぬぐい（珈琲時間）

価格：1,780円(税込)

手ぬぐいブランド「かまわぬ」とコラボレーションし、タリーズならではの抽出器具やマグカップなどをモチーフにデザインした手ぬぐい。

普段使いはもちろん、ラッピングや飾り掛けなど、さまざまな用途で愛用できます。

ビーンズと組み合わせて、ギフトとしてもおすすめです。

タリーズオリジナルトライタンドリッパー（アンバー）

価格：2,100円(税込)

誰でも簡単においしく抽出できるよう設計した、タリーズこだわりのオリジナルドリッパー。

やさしい色合いが、コーヒータイムをさりげなく彩ります。

クルクルエコバッグ（珈琲時間）

価格：2,480円(税込)

クルクルと折りたたんでコンパクトに持ち運べるエコバッグ。

底マチ付きで容量があり、日常のお買い物にも便利です。

手ぬぐいのデザインの一部があしらわれているのもポイント。

外側には小物の出し入れに便利なポケットが備えてあります。

ステンレスマグコーヒーメーカー セラミックコート

価格：3,980円(税込)

セラミックコーティングが施された、保温性の高いステンレス製マグ。

メッシュフィルター付きで、ペーパーフィルターを使わず約1杯分のコーヒーを手軽に抽出できます。

タリーズFUROSHIKI（珈琲日和）

価格：1,480円(税込)

コーヒー豆やコーヒーチェリーをあしらった、オリジナルデザインのFUROSHIKI。

落ち着いた色合いで日常使いしやすいのも特徴です。

お弁当包みやハンカチ代わりなど、さまざまな用途で愛用できます。

“HONEY LOVERS”をテーマにしたドリンクや春限定スイーツ、かわいいコラボグッズなどがラインナップ。

タリーズコーヒーにて2026年3月18日より販売される「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」や「ハニーハニーミルクラテ」を紹介しました☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

