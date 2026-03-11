＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】力が規格外！ 土俵下まで吹っ飛ぶ衝撃光景元関取の実力者が“イケメン”新鋭力士を衝撃的なパワーで土俵下まで吹き飛ばした。格の違いを見せつけるかのような光景に館内騒然となり、「イケメンが吹っ飛んだ」「一般人なら入院」と驚きの声が相次いだ。三段目三枚目・生田目（二子山）と三段目三枚目・光星竜（音羽山）の一番。生田目は怪我による休場が続