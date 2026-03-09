観光客も多い京都市東山区内の祇園付近で、地蔵の祠が破壊されていたと、X上で写真がいくつか投稿され、情報提供が呼びかけられている。日曜日早朝の犯行とされており、「男のうなり声」が聞こえたとの情報もあったという。地蔵の関係者からの110番通報を受け、京都府警の東山署が現場に出動する騒ぎになった。祠の中で、地蔵が無残な形で倒れていた祠の木枠が無残に壊され、地蔵が倒れているように見える。かなり大きな力を加えた