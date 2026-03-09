アメリカ労働統計局が発表した2026年2月の雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比9万2000人減となり、失業率も4.4％に上昇したと報告されています。今回の落ち込みは医療分野のストライキだけでなく、情報業やテクノロジー分野、連邦政府部門にも及んでおり、ハイテク関連を含む雇用環境の弱さが明確になりました。Employment Situation Summary - 2026 M02 Resultshttps://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htmJob Losses Se